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Генпрокуратура России направила Германии новый запрос по Навальному 

RT на русском и ещё 8 1 час назад
РФ направила Германии новый запрос по Навальному
Фото: ТАСС
Генеральная прокуратура России направила дополнительный запрос о правовой помощи в компетентные органы юстиции Германии по делу Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства, поступившем в распоряжение RT.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации 14 сентября 2020 года… передала в компетентные органы юстиции Федеративной Республики Германия дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации из самолета рейса «Томск-Москва» Навального», — говорится в сообщении.

Там отметили, что ответ на зарос, направленный 27 августа, «пока не поступил».
Как сообщается, в новом запросе содержится просьба предоставить дополнительные объяснения лечащих врачей, информацию и копии документов, касающихся лечения и обследования Навального.
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