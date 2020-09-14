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Жена захваченного пиратами российского моряка рассказала о состоянии пленников 

Говорит Москва 1 час назад
Жена захваченного моряка рассказала о состоянии пленников
Фото: MarineTraffic.com
Жена захваченного пиратами российского моряка рассказала о состоянии пленников. Трое граждан России были захвачены в мае с двух судов — Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи и Rio Mitong в Гвинейском заливе.
Ирина Сечина рассказала радиостанции «Говорит Москва», что преступники начали выходить на связь с семьями моряков.

«Пираты начали давать им возможность звонить по спутниковому телефону. Он не высвечивается, просто идёт как неизвестный заблокированный номер, и мы потом начинаем с ним разговаривать. Муж весил 90 кг, а сейчас говорит, что 60. Пьют они — вырытый колодец, там собирается дождевая вода, вот они эту воду пьют. Кормят их раз в день фасолью. То, что говорит муж — зачастую там [во время разговора — прим. ГМ] стоят пираты и они не могут говорить то, что хотят: идут сразу голоса, удары, им не разрешают. Там, скорее всего, есть кто-то, кто знает русский язык».

Сечина также сообщила, что семьи захваченных россиян взаимодействуют с консулами России в Нигерии, Камеруне, Экваториальной Гвинее. О требованиях пиратов ничего не известно, эта информация доносится только до судовладельцев.
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Происшествия , Радиостанция "Говорит Москва" , Экваториальная Гвинея
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