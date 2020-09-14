Жена захваченного моряка рассказала о состоянии пленников

«Пираты начали давать им возможность звонить по спутниковому телефону. Он не высвечивается, просто идёт как неизвестный заблокированный номер, и мы потом начинаем с ним разговаривать. Муж весил 90 кг, а сейчас говорит, что 60. Пьют они — вырытый колодец, там собирается дождевая вода, вот они эту воду пьют. Кормят их раз в день фасолью. То, что говорит муж — зачастую там [во время разговора — прим. ГМ] стоят пираты и они не могут говорить то, что хотят: идут сразу голоса, удары, им не разрешают. Там, скорее всего, есть кто-то, кто знает русский язык».