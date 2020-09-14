Пик лесных пожаров в России пройден

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"Ситуация с лесными пожарами на сегодняшний день стабилизирована, и основной пик летней горимости пройден", — сообщила она.

По словам Абрамченко, на протяжении пяти месяцев на значительной территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов, а также ряда регионов Поволжья фиксировались аномально высокие температуры воздуха и низкий уровень осадков. "Эти факторы стали основной причиной лесных пожаров 2020 года", — подчеркнула вице-премьер.