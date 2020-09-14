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Один человек пострадал в драке в центре Москвы 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Конфликт двух компаний в Москве закончился стрельбой
Фото: ТАСС
Две компании подрались в центре Москвы накануне, в ходе потасовки один из участников ранил своего оппонента в руку, предположительно, из травматического пистолета, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"13 сентября примерно в 22:25 по адресу: улица Таганская, 15, произошел конфликт между двумя компаниями, в ходе которого один из участников конфликта произвел выстрел, предположительно, из травматического пистолета и причинил повреждения руки гражданину", — рассказали в ведомстве.

Еще один участник драки получил ссадину на голове, после чего одна из компаний сбежала до прибытия полиции.
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Происшествия , МВД , Москва
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