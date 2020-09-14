Конфликт двух компаний в Москве закончился стрельбой

"13 сентября примерно в 22:25 по адресу: улица Таганская, 15, произошел конфликт между двумя компаниями, в ходе которого один из участников конфликта произвел выстрел, предположительно, из травматического пистолета и причинил повреждения руки гражданину", — рассказали в ведомстве.