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Порошок с секретом: смерть микродозами 

РИА Новости 12 минут назад
Порошок с секретом: смерть микродозами
Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов
Голубой порошок вдыхали, ели с бутербродами, натирали им тела — в темноте кожа начинала красиво светиться. Через 10 дней четверо умерли, а еще двоим пришлось ампутировать руки. 13 сентября 1987 года в бразильском городе Гояния произошло массовое радиоактивное заражение.
В этот день два мусорщика обследовали заброшенную городскую больницу. Искали цветной металл, но нашли кое-что получше — детали из машины для лучевой терапии. Находки притащили домой.

Угости соседа

Мародеры с трудом разбирали металлические предметы — два дня возились с молотками и отвертками. За это время у обоих проявились одинаковые симптомы. Руки стали отекать, затем распухли, кожа лопалась и слезала лоскутами. Испугались, сбагрили "добро" хозяину свалки. Он тоже ничего не знал о радиации и установку для радиотерапии никогда не видел. Ему понравилась капсула с голубым порошком. Подумал, что это порох, но порошок не взрывался. Стал показывать "чудо" друзьям, раздаривал щепотки порошка, и каждый развлекался с ним, как мог. А потом то в одной семье, то в другой странно заболевали люди. Начиналось с сильной рвоты. Кто-то догадался отнести капсулу в действующую клинику, и все выяснилось. "Порошок" назывался цезий-137. Так или иначе с этим радиоактивным изотопом контактировали почти 130 тыс. человек. У 250-ти было острое радиоактивное заражение. Когда горожанам научно-популярно объяснили, что произошло, они испугались. На похоронах первой жертвы, 6-летней девочки, устроили массовые беспорядки — требовали не погребать тело. Люди были уверены, что земля на кладбище станет заразной на 300 лет.

Прикинуться своим

После происшествия в Бразилии МАГАТЭ ужесточило Международные нормы безопасности для радиоактивных источников. Говорит автор Ютуб-канала "Физика от Побединского" Дмитрий Побединский:

"Уже в 50-е годы стало понятно, что такое радиоактивные вещества и чем они опасны. А 30 лет назад были хорошо продуманы все действия по тому, как их эксплуатировать и утилизировать. Сегодня существует так называемая радиоактивная полиция: она вычисляет по следам изотопов, откуда материал, когда и на каком заводе был произведен".

У цезия-137, который засветился в Бразилии, есть неприятное свойство. Этот радионуклид человеческий организм не воспринимает как вред. Цезий ведет себя как калий — подменяет его один в один во всех биохимических процессах, только по пути облучает окружающие ткани. Как свой, а не чужой, цезий-137 действует также внутри растений и животных. Вот почему не рекомендуется покупать грибы, ягоды, мясо и рыбу, если вам в точности неизвестно, в каких местах все это росло, бегало и плавало.
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Происшествия , Статьи , Дмитрий Побединский , МАГАТЭ , Гояния
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