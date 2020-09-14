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Фото: мужчина с ножом всю ночь простоял на крыше Александро-Невской лавры 

Ivyborg.ru и ещё 9 1 час назад
Человек с ножом с полуночи стоит на крыше Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге. Он утверждает, что его жизнь в опасности, не выдвигает никаких требований и говорит, что прыгнет.
Мужчину на крыше зовут Сергей. Ему 40 лет. Приехал в Петербург из Ростова, а с июня 2020 года работает в монастыре. Спортсмен и увлекается боксом. На месте работают экстренные службы, МЧС, скорая помощь и психологи.
Как сообщают «Невские Новости», с Сергеем пытаются договориться. Пока безуспешно. Никаких требований он не выдвигает, ничего не просит. И стоит на крыше более 11 часов.
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Происшествия , МЧС , Санкт-Петербург
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