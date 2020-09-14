Человек с ножом с полуночи стоит на крыше Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге . Он утверждает, что его жизнь в опасности, не выдвигает никаких требований и говорит, что прыгнет.

Мужчину на крыше зовут Сергей. Ему 40 лет. Приехал в Петербург из Ростова, а с июня 2020 года работает в монастыре. Спортсмен и увлекается боксом. На месте работают экстренные службы, МЧС , скорая помощь и психологи.

Как сообщают «Невские Новости», с Сергеем пытаются договориться. Пока безуспешно. Никаких требований он не выдвигает, ничего не просит. И стоит на крыше более 11 часов.