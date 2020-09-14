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Собака спасла хозяина от смертельно ядовитой змеи 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Собака спасла хозяина от смертельно ядовитой змеи
Фото: Troymessenger.com
Собака в американском городе Херндерсон, штат Мичиган, спасла своего хозяина от смертельно ядовитой гремучей змеи. Об этом сообщает издание Troy Messenger.
Боб МакЛендон (Bob McLendon) приехал домой и услышал яростный лай своей собаки по кличке Тоби.

«Тоби была на крыльце и лаяла как сумасшедшая. Я подумал, что, возможно, на крыльце опоссум, потому что такое случалось раньше», — сказал американец. Он осторожно подошел к крыльцу и увидел большую гремучую змею.

«Она свернулась кольцами и была готова напасть», — отметил он. МакЛендон подчеркнул, что если бы он наступил на ступеньку, рептилия бы точно ужалила его.

«Я взял ружье и выстрелил в нее пять раз. Я не знаю, попал ли я в змею все пять раз, но я убил ее. Это был полосатый гремучник длиной 1,3 метра», — рассказал мужчина.

Около 18 лет назад его уже кусала самая большая гремучая змея, которую он когда-либо видел. Тогда МакЛендон сохранил самообладание и не стал пытаться преследовать рептилию, а вместо этого позвонил в службу спасения и дождался прибытия помощи.

«Охота на змею убыстрила бы мое сердцебиение, и яд быстрее бы разнесся по моему телу. Возможно, то, что я не стал ее преследовать, спасло мне жизнь», — заявил он.

Тогда Маклендон провел в больнице восемь дней, три из которых — лежал в реанимации. Врачи беспокоились, что он не выживет.
Американец предупреждает всех о необходимости помнить об опасности змей и иметь в виду, что они могут оказаться почти везде и готовы ужалить в любой момент. «Если вас ужалили, не надо преследовать змею. Обратитесь к врачу или в больницу как можно быстрее и постарайтесь сохранять спокойствие, пока не получите медицинскую помощь», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида девятимесячный питбуль по кличке Зевс спас двоих детей от укуса ядовитой змеи и умер. Позже выяснилось, что ядовитая коралловая змея укусила щенка четыре раза.
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