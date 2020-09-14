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Отец двоих детей нырнул в бассейн во время отпуска и оказался в коме 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Отец двоих детей нырнул в бассейн и впал в кому
Фото: Lenta.ru
Британский турист нырнул в бассейн во время отпуска в Испании, сломал себе шею оказался в коме. Об инциденте сообщает Metro.
Как уточняет источник, 43-летний путешественник Кристофер Уоткинс (Christopher Watkins) отдыхал в апарт-отеле Columbus в Плайя-де-лас-Америкас. В один из дней отпуска отец двоих детей неудачно нырнул в бассейн и ударился об дно головой, после чего его доставили в больницу с серьезными травмами.
Врачи сделали ему операцию и ввели в искусственную кому. Его мать, жена и двое дочерей прилетели в Испанию, чтобы быть рядом с пострадавшим. По словам его родственников, они не могли сдержать слез, когда увидели, в каком состоянии находится Уоткинс.
Семья открыла сбор средств на портале GoFundMe, чтобы накопить деньги на транспортировку британца.
Ранее в сентябре российский пианист, сын художника Никаса Сафронова, Лука Затравкин получил травму во время отпуска в Турции, прыгнув в детский бассейн. По словам артиста, когда он отдыхал в отеле города Белек и хотел прыгнуть в бассейн, то перепутал детский и взрослый. Не заметив небольшую глубину, Затравкин сильно ударился о дно коленями и поломал бассейн.
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Происшествия , Испания
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