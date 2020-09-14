Диджей умер после нападения неизвестных в Крыму

Российский диджей Сергей Бабин (Basic), находившийся на гастролях в Крыму , умер после нападения неизвестных. Об этом сообщает издание «Оренбуржье».

После концерта Сергей и его команда вернулись в арендованный дом. Компания, отдыхавшая по соседству, набросилась на них. Один из нападавших ударил диджея камнем по голове. Он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Пять дней музыкант находился в больнице Евпатории в состоянии искусственной комы, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на оказанную медпомощь, Бабин скончался. У него остались жена и дочь.

Basic работал диджеем в Орске, стал известным и переехал в Москву.