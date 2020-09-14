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Российский диджей умер после нападения неизвестных в Крыму 

Lenta.ru и ещё 1 30 минут назад
Диджей умер после нападения неизвестных в Крыму
Фото: Instagram
Российский диджей Сергей Бабин (Basic), находившийся на гастролях в Крыму, умер после нападения неизвестных. Об этом сообщает издание «Оренбуржье».
После концерта Сергей и его команда вернулись в арендованный дом. Компания, отдыхавшая по соседству, набросилась на них. Один из нападавших ударил диджея камнем по голове. Он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Пять дней музыкант находился в больнице Евпатории в состоянии искусственной комы, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на оказанную медпомощь, Бабин скончался. У него остались жена и дочь.
Basic работал диджеем в Орске, стал известным и переехал в Москву.
Осенью 2019 года сообщалось, что Андрей Ширман, известный как диджей Smash, заключил мировое соглашение с бывшим депутатом законодательного собрания Пермского края Александром Телепневым и промоутером Сергеем Ванкевичем, которые избили его зимой 2018 года. Он не возражал против их условно-досрочного освобождения или смягчения им наказания. Музыкант публично заявил, что прощает их, поскольку нужно проявлять великодушие.
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Происшествия , Андрей Ширман , Александр Телепнев , Республика Крым
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