Россиянин пять часов звал на помощь после ЧП

Пять часов мужчина пролежал в овраге и звал на помощь в Башкирии . Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы

По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 13 сентября спасатели получили информацию о том, что в лесном массиве рядом с ул. Чудинова в Уфе в овраг упал местный житель. Сотрудники спасательного ведомства установили, что мужчина 54 лет шел по лесной тропинке от железнодорожной платформы. В какой-то момент он упал в овраг глубиной порядка двух метров. При падении пострадавший потерял телефон, поэтому не смог позвонить спасателям.

По словам пострадавшего, он пролежал в овраге примерно пять часов пока проходившая мимо женщина не услышала его крики и стоны. Она же и оповестила спасателей. В результате спасатели передали пострадавшего медработникам.