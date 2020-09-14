Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Уфе мужчина упал в овраг и пять часов звал на помощь 

ИА Regnum и ещё 1 11 минут назад
Россиянин пять часов звал на помощь после ЧП
Фото: ТАСС
Пять часов мужчина пролежал в овраге и звал на помощь в Башкирии. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.
По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 13 сентября спасатели получили информацию о том, что в лесном массиве рядом с ул. Чудинова в Уфе в овраг упал местный житель. Сотрудники спасательного ведомства установили, что мужчина 54 лет шел по лесной тропинке от железнодорожной платформы. В какой-то момент он упал в овраг глубиной порядка двух метров. При падении пострадавший потерял телефон, поэтому не смог позвонить спасателям.
По словам пострадавшего, он пролежал в овраге примерно пять часов пока проходившая мимо женщина не услышала его крики и стоны. Она же и оповестила спасателей. В результате спасатели передали пострадавшего медработникам.
Видео дня. Кошка заплакала, прождав всю ночь видеозвонок от хозяина
ИА Regnum: последние новости
В Екатеринбурге СКР выясняет причины экстренной посадки самолёта В Екатеринбурге СКР выясняет причины экстренной посадки самолёта Во Владивостоке обнаружили разрытые могилы с пустыми гробами Во Владивостоке обнаружили разрытые могилы с пустыми гробами В Еврейской АО из-за паводка на Амуре прорвало дамбу В Еврейской АО из-за паводка на Амуре прорвало дамбу
Происшествия , Башкортостан , Уфа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина обвинила Россию в ситуации с водой в Крыму
Украина обвинила Россию в ситуации с водой в Крыму
«Постель еще не успела остыть»: Ефременко в шоке от Диденко
«Постель еще не успела остыть»: Ефременко в шоке от Диденко
Таксист надругался над девочкой в Москве
Таксист надругался над девочкой в Москве
Появились шокирующие фото похорон вора в законе
Появились шокирующие фото похорон вора в законе