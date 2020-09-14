СМИ: Россия не будет платить за МН17 

Власти России откажутся платить компенсацию семьям погибших при крушении малазийского «Боинга» в Донбассе. Об этом сообщает немецкое издание Heise.

В июле правительство Нидерландов обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском против России в связи с ее причастностью к крушению «Боинга» в Донбассе.

2 сентября Heise выразило уверенность, что иск Нидерландов едва ли будет удовлетворен, так как Россия не является ответчиком по делу об авиакатастрофе, а расследование опирается на весьма сомнительные доводы и не имеет ответов на многие важные вопросы.

Издание высказало мнение, что, если ЕСПЧ все же обяжет Россию выплатить компенсацию семьям погибших, то та просто откажется, и никто не сможет ничего с этим сделать.