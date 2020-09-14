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СМИ: Россия не будет платить за МН17 

Артём Кульша 47 минут назад
Власти России откажутся платить компенсацию семьям погибших при крушении малазийского «Боинга» в Донбассе. Об этом сообщает немецкое издание Heise.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», самолет «Боинг» авиакомпании «Малазийские авиалинии» (рейс МН17) был сбит над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». В марте 2020-го в Нидерландах стартовало судебное разбирательство. Обвиняемыми по делу проходят гражданин Украины Леонид Харченко и россияне Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов.
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В июле правительство Нидерландов обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском против России в связи с ее причастностью к крушению «Боинга» в Донбассе.
2 сентября Heise выразило уверенность, что иск Нидерландов едва ли будет удовлетворен, так как Россия не является ответчиком по делу об авиакатастрофе, а расследование опирается на весьма сомнительные доводы и не имеет ответов на многие важные вопросы.
Издание высказало мнение, что, если ЕСПЧ все же обяжет Россию выплатить компенсацию семьям погибших, то та просто откажется, и никто не сможет ничего с этим сделать.
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Происшествия , Видео , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Стрелков , ЕСПЧ , СБУ
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