В Анкаре песчаная буря поднялась до крыш высотных зданий. В социальных сетях появилось видео из эпицентра бури. На кадрах видно, как стена песка надвигается на город и обволакивает все вокруг. Все происходящее сильно напомнило надвигающую ся взрывную волну от сильного взрыва. Но это природное явление. Лавина из песка за считанные минуты сошла на город и так же быстро исчезла. На данный момент известно о шести пострадавших от стихийного бедствия. На улицах Анкары работают палатки для оказания первой помощи. А на завтра синоптики обещают грозы и сильный шторм в этом районе.
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
Происшествия , Видео , Анкара , Турция
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