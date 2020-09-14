Трагедия на шахте: есть погибшие 

На шахте «Чертинская-Коксовая» в Кемеровской области произошло обрушение горной породы. Об этом сообщает ТАСС.
«Чертинская-Коксовая», как сообщал «Рамблер», расположена в городе Белове, управляется компанией «ММК-Уголь» (входит в состав Магнитогорского металлургического комбината). На ней добываются коксующиеся угли марки «Ж».
Сегодня утром, как рассказал ТАСС собеседник в оперативных службах, в осевом штреке шахты обрушилась кровля. В тот момент в забое находились 95 человек. 87 горнорабочих были эвакуированы, шестеро остались ради поддержания жизнеобеспечения шахты, один, согласно предварительной информации, погиб, судьба еще одного неизвестна.
В Департаменте угольной промышленности Кемеровской области сообщили, что в связи с обрушением породы на «Чертинской-Коксовой» приостановлены добыча и проходка, а причины произошедшего на месте выясняет комиссия.
В пресс-службе управления Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России по Кемеровской области сообщили, что 31 горноспасатель и семь единиц техники задействованы в работе на месте происшествия.