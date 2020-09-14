Трагедия на шахте: есть погибшие 

«Чертинская-Коксовая», как сообщал «Рамблер», расположена в городе Белове, управляется компанией «ММК-Уголь» (входит в состав Магнитогорского металлургического комбината ). На ней добываются коксующиеся угли марки «Ж».

Сегодня утром, как рассказал ТАСС собеседник в оперативных службах, в осевом штреке шахты обрушилась кровля. В тот момент в забое находились 95 человек. 87 горнорабочих были эвакуированы, шестеро остались ради поддержания жизнеобеспечения шахты, один, согласно предварительной информации, погиб, судьба еще одного неизвестна.

В Департаменте угольной промышленности Кемеровской области сообщили, что в связи с обрушением породы на «Чертинской-Коксовой» приостановлены добыча и проходка, а причины произошедшего на месте выясняет комиссия.