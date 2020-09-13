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Стрельба человека в маске во время протестов в Минске попала на видео 

News.ru 1 час назад
Стрельба во время протестов в Минске попала на видео
Фото: ТАСС
Неизвестный в маске 13 сентября выстрелил в воздух из ружья в столице Белоруссии в месте движения протестующих.
Видео в своём Telegram-канале опубликовало издание tut.by. На кадрах видно, что митингующие направляются в сторону оператора, а за ними следуют неизвестные люди в масках, один из которых остановился и выстрелил в воздух из ружья.
Ранее официальный представитель белорусского МВД Ольга Чемоданова прокомментировала информацию о предупредительных выстрелах силовиков в Минске. По её словам, ведомство не располагает такими данными. Она рассказала, что в целом обстановка в столице контролируется правоохранительными органами.
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О предупредительных выстрелах сообщали белорусское издание Onliner и российское агентство «Интерфакс». По данным СМИ, основная колонна протестующих в Минске двигается к элитному посёлку Дрозды, где находится одна из резиденций президента Белоруссии Александра Лукашенко и дома высокопоставленных чиновников. Силовики выставили ограждение и начали стрелять в воздух. Преграда установлена на улице Нововиленской, до неё дошла одна из колонн.
Очередная акция протеста в Минске началась 13 сентября 2020 года в 14:00 (время совпадает с московским). По словам очевидцев, в ней принимают участие более 150 тысяч протестующих. Митингующие сформировали несколько крупных колонн. Одна из них пошла по проспекту Независимости в направлении резиденции главы Белоруссии Александра Лукашенко.
Массовые протесты проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы и победу одержала основной конкурент действующего главы государства Светлана Тихановская, писал NEWS.ru.
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Происшествия , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Ольга Чемоданова , Александр Лукашенко , МВД , Интерфакс , Минск
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