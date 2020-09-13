Ночной кошмар: что произошло в Краснодаре

Краснодаре спасателям удалось ликвидировать крупный пожар в многоэтажном жилом доме. Жильцы не пострадали — их экстренно эвакуировали. По данным МЧС, ночью начал гореть мансардный этаж на площади 800 м. кв., однако позже огонь распространился на 4,4 тыс. кв. м. Мэр города заявил, что предварительной причиной ЧП стало короткое замыкание. Первоначально сообщалось, что пожар спровоцировало неосторожное обращение с огнем.

В Краснодаре пожар в жилом многоэтажном доме полностью ликвидирован, пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Российской поступило на пульт диспетчера «01» в 02.14. В 02.20 по прибытии первого подразделения было установлено, что горит мансардный этаж на площади 800 м. кв. — жильцов экстренно эвакуировали.

Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. Был подготовлен пункт временного размещения на базе средней школы. Подано 15 пожарных стволов на тушение. На месте развернули штаб пожаротушения.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю перевели в режим ЧС. К тушению пожара привлекли 175 человек и 54 единицы техники. В 05.30 пламя было локализовано на площади 4.4 тыс. кв. м. В 07.43 пожар был полностью ликвидирован. Всего к тушению привлекалось 214 человек и 63 единицы техники, в том числе от МЧС России — 129 человек и 34 единицы техники.

Как сообщал портал «Кубанские новости», многоквартирный жилой дом по улице Российской, 267/6 был построен в 2011 году. Общая площадь всех помещений многоэтажного здания составляет 6963.90 кв. м. Дом находится под управлением УК «РемСтройСервис» с 1 марта 2013 года.

Предварительной причиной пожара в многоквартирном доме в Краснодаре стало короткое замыкание. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, сообщает ТАСС.

Аналогичную причину пожара назвал и мэр города Евгений Первышов на заседании комиссии по ЧС, на которой обсуждалась ликвидация последствий пожара — об этом сообщил в своем Telegram-канале сам градоначальник.

«Предварительная причина пожара — неисправность проводки», — говорится в сообщении. Он добавил, что жильцов сгоревших квартир размещают в гостинице «Кавказ». В случае необходимости будет выделена еще одна гостиница.

Между тем начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин ранее заявил, что, по предварительным данным, причиной возгорания мансардного этажа многоквартирного дома в Краснодаре стало неосторожное обращение с огнем.

«Пожар произошел в квартире на седьмом этаже, по всей видимости, причина — неосторожное обращение с огнем. Огонь перекинулся на мансардный, восьмой этаж, который полностью деревянный», — уточнил глава ведомства. Также, по его словам, по предварительным данным, могло быть несколько очагов возгорания

Ранее, 6 сентября 2020 года, масштабный пожар произошел в СНТ «Химик» Светлоярского района Волгоградской области. Как рассказали жильцы поселка порталу «Блокнот Волгоград», первый густой дым они заметили около 14.00 (13.00). Он потянулся из-за оврага, который разделяет весь дачный массив — люди вызвали пожарных.

«Огонь распространился в считанные минуты на весь овраг, стали загораться дома, деревья, столбы», — рассказала местная жительница Людмила.

По словам очевидцев, пожар от 6 сентября уничтожил в СНТ несколько дачных домов — они, по заверению свидетелей, сгорели моментально. Всего сгорели 8 строений. Огонь полыхал до самого позднего вечера. Горели даже электрические столбы.