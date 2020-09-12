Трагедия в Удмуртии: погибли дети 

Двое детей погибли в Удмуртии после обрушения нежилого деревянного барака. По данным спасателей, это мальчики 13 лет.
Трагедия разыгралась в городе Сарапул. Около 2 часов дня жители сообщили в МЧС, что частично обрушились перекрытия деревянного нежилого дома барачного типа на улице Амурская.
«В результате происшествия погибло двое детей — мальчики ориентировочно 13 лет. Причина обрушения — ветхость строительных конструкций. Обстоятельства произошедшего уточняются», — сказано на сайте управления МЧС по Удмуртии.
Поисковые работы на месте обрушения ведут 38 человек.
Ранее «Рамблер» сообщал, что перекрытия заброшенного дома рухнули в поселке Сергиево в Санкт-Петербурге: