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Трагедия в Удмуртии: погибли дети 

Майк Габриелян 22 минуты назад
Трагедия в Удмуртии: погибли дети
Фото: МЧС Удмуртии
Двое детей погибли в Удмуртии после обрушения нежилого деревянного барака. По данным спасателей, это мальчики 13 лет.
Трагедия разыгралась в городе Сарапул. Около 2 часов дня жители сообщили в МЧС, что частично обрушились перекрытия деревянного нежилого дома барачного типа на улице Амурская.

«В результате происшествия погибло двое детей — мальчики ориентировочно 13 лет. Причина обрушения — ветхость строительных конструкций. Обстоятельства произошедшего уточняются», — сказано на сайте управления МЧС по Удмуртии.

Поисковые работы на месте обрушения ведут 38 человек.
Ранее «Рамблер» сообщал, что перекрытия заброшенного дома рухнули в поселке Сергиево в Санкт-Петербурге:
Происшествия , Сарапул , Удмуртская Республика
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