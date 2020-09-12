Жена Ефремова взяла на себя важную миссию 

«Михаил не принимает решений о выборе адвоката, этим занимается Соня», — сообщил источник. Он отметил, что кандидатов много, и жена сейчас отбирает достойнейших. Главная цель — избежать такого «как в первой инстанции, где Мишу представлял далеко не компетентный юрист».