Жена Ефремова взяла на себя важную миссию 

Супруга Михаила Ефремова может собрать целую команду адвокатов, которая будет представлять интересы актёра на апелляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении Ефремова.
«Михаил не принимает решений о выборе адвоката, этим занимается Соня», — сообщил источник. Он отметил, что кандидатов много, и жена сейчас отбирает достойнейших. Главная цель — избежать такого «как в первой инстанции, где Мишу представлял далеко не компетентный юрист».
Собеседник не исключил, что Ефремова в Мосгорсуде будет представлять не один юрист, а «целая команда».
«Михаила в тюрьме уже посетили некоторые адвокаты», — сказал источник.
На этой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к 8 годам колонии. Артист намерен обжаловать решение.
Ранее, как передавал «Рамблер», член ОНК Ева Меркачева заявила, что Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат «подставил» его.