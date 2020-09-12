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Жена Ефремова взяла на себя важную миссию 

Майк Габриелян 22 минуты назад
Жена Ефремова взяла на себя важную миссию
Фото: РИА Новости
Супруга Михаила Ефремова может собрать целую команду адвокатов, которая будет представлять интересы актёра на апелляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении Ефремова.

«Михаил не принимает решений о выборе адвоката, этим занимается Соня», — сообщил источник. Он отметил, что кандидатов много, и жена сейчас отбирает достойнейших. Главная цель — избежать такого «как в первой инстанции, где Мишу представлял далеко не компетентный юрист».

Собеседник не исключил, что Ефремова в Мосгорсуде будет представлять не один юрист, а «целая команда».

«Михаила в тюрьме уже посетили некоторые адвокаты», — сказал источник.

На этой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к 8 годам колонии. Артист намерен обжаловать решение.
Вип-хата, виски, девочки: как будет сидеть Ефремов
Ранее, как передавал «Рамблер», член ОНК Ева Меркачева заявила, что Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат «подставил» его.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Ева Меркачева , Мосгорсуд
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