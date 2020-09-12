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Женщина отпилила себе руку ради страховки, но села в тюрьму за мошенничество 

WMJ.ru и ещё 9 10 минут назад
Женщина отпилила руку ради миллиона и села в тюрьму
Фото: depositphotos.com
Мошенница искалечила себя в надежде получить деньги от страховых фирм, но попалась на обмане.
22-летняя Юлия Адлесич из Словении вместе со своим парнем задумала отпилить свою левую руку выше запястья и затем оставить ее дома, чтобы конечность нельзя было пришить, когда они обратились в больницу. Таким образом, разыграв несчастный случай с циркулярной пилой, парочка надеялась озолотиться после выплаты страхового пособия.
Адлезик могла бы получить более 925 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше 88 миллионов рублей), половина из которых была выплачена немедленно, а остальная часть поступала регулярными ежемесячными платежами. Прокуратура заявила, что примерно за год до этого подозрительного несчастного случая она записалась в пять разных страховых компаний.
План находчивой пары не сработал: Адлесич была признана виновной в попытке мошенничества со страховкой и приговорена к трем годам заключения. Полицейское расследование обнаружило, что всего за несколько дней до инцидента партнер Юлии, Себастьян Абрамов, искал в Сети информацию о протезах. Это стало ключевым доказательством в деле. Бойфренд осужденной также получил реальный срок — он проведет за решеткой три года
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Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , Словения
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