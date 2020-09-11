Проститутку жестоко убили за несдержанное обещание 

Казани 19-летний приезжий из Узбекистана зарезал свою возлюбленную, работавшую проституткой.

Как сообщает портал Indie News , мотивом убийства стало нарушенное девушкой обещание найти другую работу.

Молодой человек застал подругу с очередным клиентом и набросился на нее с ножом, нанеся ей несколько ударов, в том числе и в шею. От полученных ран девушка скончалась.

Как писал «Рамблер», накануне возле торгового цента на Каширском шоссе в Москве мужчина зарезал свою возлюбленную на глазах у прохожих. По версии следствия, пара поссорилась на улице на почве ревности. В ходе конфликта 36-летний мужчина достал нож и начал бить им свою возлюбленную. От полученных ран женщина умерла на месте.