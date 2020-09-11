Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Проститутку жестоко убили за несдержанное обещание 

Вероника Полынина 48 минут назад
Проститутку жестоко убили за несдержанное обещание
Фото: Reuters
В Казани 19-летний приезжий из Узбекистана зарезал свою возлюбленную, работавшую проституткой.
Как сообщает портал Indie News, мотивом убийства стало нарушенное девушкой обещание найти другую работу.
Молодой человек застал подругу с очередным клиентом и набросился на нее с ножом, нанеся ей несколько ударов, в том числе и в шею. От полученных ран девушка скончалась.
Как писал «Рамблер», накануне возле торгового цента на Каширском шоссе в Москве мужчина зарезал свою возлюбленную на глазах у прохожих. По версии следствия, пара поссорилась на улице на почве ревности. В ходе конфликта 36-летний мужчина достал нож и начал бить им свою возлюбленную. От полученных ран женщина умерла на месте.
Происшествия , Казань , Узбекистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отрезал голову матери: Самару потрясло жестокое убийство
Отрезал голову матери: Самару потрясло жестокое убийство
«Отпихивал ножом»: кровавая резня в деревне под Вологдой
«Отпихивал ножом»: кровавая резня в деревне под Вологдой
Находка в Петербурге шокировала полицейских
Находка в Петербурге шокировала полицейских
Раскрыты подробности убийства чиновницы под Москвой
Раскрыты подробности убийства чиновницы под Москвой
Видео
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
06:13
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
Шоу-бизнес
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
00:47
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
Наука и техника
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
02:35
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
00:40
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
Происшествия
У гостиницы в Китае произошел взрыв
00:16
У гостиницы в Китае произошел взрыв
Происшествия В мире
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:48
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
02:20
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
Происшествия
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
00:33
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
Происшествия
Опубликовано видео лесных пожаров в США
01:27
Опубликовано видео лесных пожаров в США
В мире
Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Навальном»
06:13
Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Навальном»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение