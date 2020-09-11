Задымление в посольстве РФ в ФРГ опровергли

В посольстве РФ в Берлине прокомментировали сообщения о задымлении на территории дипмиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

— Ложная тревога, — пояснил представитель посольства, который вышел за территорию для переговоров с пожарными и полицией.

В данный момент у здания дипмиссии остается одна пожарная машина.

Ранее сообщалось, что несколько пожарных машин подъехали к комплексу зданий посольства РФ в Берлине. Отмечалось, что из здания дипмиссии был получен сигнал о задымлении. В Сети также появилось видео с места инцидента.