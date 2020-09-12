Три уголовные статьи: слова Лебедева изучает ФСБ

ФСБ начала проверку высказываний блогера и дизайнера Артемия Лебедева , сообщил адвокат заявителя Владимир Слащев. По его словам, заявления Лебедева о черкесах и о монументе «Родина-мать зовет» в совокупности тянут на три статьи уголовного кодекса России . К такому мнению пришли эксперты, которые провели психо-лингвистическое исследование, отметил Слащев.

Сотрудники ФСБ начали доследственную проверку в отношении блогера и дизайнера Артемия Лебедева из-за его комментариев о сносе памятника русским солдатам, воевавшим на Кавказе, и его мнения о памятнике «Родина-мать зовет». Об этом в комментарии ТАСС сообщил адвокат Владимир Слащев. Он представляет интересы председателя совета старейшин черкесской культурной диаспоры в городе Москве Юрия Агирбова, который и подал заявление.

Адвокат рассказал, что Агирбов увидел в сети ролики Лебедева, где тот в грубой форме прокомментировал то, что черкесские активисты потребовали снести памятник русским солдатам. По мнению председателя совета старейшин в Москве, дизайнер оскорбил черкесов, высказавшись о них в грубой форме.

Кроме того, Агирбова задело мнение Лебедева о памятнике «Родина-мать зовет», установленном в Волгограде . В одном из своих видеороликов дизайнер назвал его «ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь». Таким образом Лебедев отреагировал на просьбу жителей города вернуть памятнику прежнее освещение.

«Это стало предметом психолого-лингвистического исследования, которое мы сделали по просьбе доверителя Агирбова.

И нам эксперты со стажем более 40 лет подтвердили, что в этих словах усматриваются как признаки экстремизма — ст. 280 УК РФ, так и признаки унижения по национальному признаку — ст. 282 УК РФ — и публичное оскорбление символов воинской славы России — ст. 354.1 УК РФ», — рассказал Слащев.

Он отметил, что «заявление о преступлении» было отправлено по почте.

«5 сентября оно поступило в следственную службу ФСБ России по Москве и Московской области. И в виду того, с того момента проверка начата, у них есть 30 суток», — добавил адвокат заявителя.

По его словам, после поступления заявления о преступлении следственные органы автоматически начинают проводить доследственную проверку.

На слова Лебедева в отношении монумента советских времен, установленного в Волгограде, обращали внимание и ранее.

В конце августа, депутат Госдумы от фракции ЛДПР Никита Березин отметил в комментарии телеканалу «360», что дизайнер может выражать свою точку зрения, но не в такой форме. По словам парламентария, такая жесткая форма неправильна и недопустима.

«С историко-человеческой точки зрения это некорректно. Монумент в Волгограде — наше достояние. Мы боремся за каждый памятник, поставленный ветеранам войны, не только в России, но и в других странах», — подчеркнул Березин.

Он считает, что в своих высказываниях нужно быть умеренным. Вместе с тем собеседник телеканала призвал уважать павших воинов, в память о которых был установлен монумент.

В свою очередь председатель Волгоградского отделения ветеранов Сергей Назаров назвал мнение Лебедева нелепым и неуместным.

«Жители города-героя Волгограда, всей России и мира знают и почитают «Родину-мать» как символ нашей великой Победы. И говорить так [как Лебедев] об этой великой скульптуре просто неуместно и нелепо», — приводит его слова РИА «Новости».

Ветеран отметил, что высказывание дизайнера вызывает недоумение.

«Она в движении, высока, она кричит. Даже можно догадаться, что она кричит — зовет наших солдат на защиту Отечества. Это удивительное произведение!» — подчеркнул Назаров.

По его словам, подобных памятников по содержанию и впечатлению, которое волгоградский монумент производит на людей, нигде нет. Ветеран отметил, что иностранные гости, побывавшие на Мамаевом кургане, приходят в восторг и удивляются, какая историческая память воплощена в этой скульптуре.

На сегодняшний день 85-метровая «Родина-мать зовет!» является одной из самых крупных статуй в мире. Монумент представляет собой композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.