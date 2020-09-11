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В квартире Петербурга обнаружили тело женщины без половины головы 

News.ru 25 минут назад
Находка в Петербурге шокировала полицейских
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Санкт-Петербурге труп женщины, у которой не было половины головы.
Инцидент произошёл в 4-комнатной квартире на улице Пограничника Гарькавого. Полицейские нашли в одной из комнат тело молодой женщины с наполовину отсутствующей головой, передаёт «Мойка 78».
54-летний хозяин квартиры рассказал, что познакомился с дамой примерно неделю назад. Четыре дня подряд они распивали спиртное, а потом разошлись по разным комнатам. Он долго не заходил к женщине, так как подумал, что она спит.
Медики отметили, что знакомая хозяина умерла естественной смертью. По неподтверждённым данным, голову женщины мог обгрызть английский терьер, который живёт в квартире. Сейчас тело направили в морг для установления причин смерти. Начата доследственная проверка.
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Происшествия , МВД , Санкт-Петербург
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