В Мордовии раскрыли совершенное 18 лет назад убийство

В июне 2002 года из огнестрельного оружия убили 23-летнего мужчину. Однако задержать подозреваемых удалось только в августе 2018-го. Сначала под стражу угодили двое фигурантов, а позже удалось установить причастность еще двоих.

Мотивом для убийства послужил передел сфер криминального влияния. Собранные доказательства суд счет достаточными для того, чтобы вынести приговор четырем участникам преступной группы в возрасте от 36 до 44 лет.

Жители Мордовии получили от 12 до 14 лет колонии строго режима. Однако приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, в Пермском крае пьяная мать сбила 6-летнюю дочь и уехала. Ребенок получил тяжкие телесные повреждения.

Сообщение В Мордовии раскрыли убийство, совершенное 18 лет назад появились сначала на Общественная служба новостей.