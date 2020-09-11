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В Мордовии раскрыли убийство, совершенное 18 лет назад 

Общественная служба новостей 46 минут назад
В Мордовии раскрыли совершенное 18 лет назад убийство
Фото: ТАСС
Четыре члена преступной группировки получили длительные тюремные сроки за убийство, совершенное в 2002 году. Преступление было совершено в Саранске, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.
В июне 2002 года из огнестрельного оружия убили 23-летнего мужчину. Однако задержать подозреваемых удалось только в августе 2018-го. Сначала под стражу угодили двое фигурантов, а позже удалось установить причастность еще двоих.
Мотивом для убийства послужил передел сфер криминального влияния. Собранные доказательства суд счет достаточными для того, чтобы вынести приговор четырем участникам преступной группы в возрасте от 36 до 44 лет.
Жители Мордовии получили от 12 до 14 лет колонии строго режима. Однако приговор суда пока не вступил в законную силу.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, в Пермском крае пьяная мать сбила 6-летнюю дочь и уехала. Ребенок получил тяжкие телесные повреждения.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , СКР , Республика Мордовия , Саранск
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