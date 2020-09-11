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Петербурженка отсудила у клиники более 1 млн рублей за изуродованную грудь 

ИА Regnum и ещё 1 4 часа назад
Грудь россиянки обошлась хирургам в миллионы рублей
Фото: РИА Новости
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга встал на сторону Людмилы Тимофеевой в судебном споре с ООО «Центр Пластической Хирургии». Женщина обратилась в клинику за красивой грудью, а получила психологическую травму, крупные финансовые потери и повторную операцию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщает 11 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Согласно исковому заявлению, в центр пластической хирургии Людмила обратилась в марте 2019 года с целью увеличить и подтянуть молочные железы. Операция ей обошлась в 217 222 рубля, которые она взяла в кредит.
После операции женщина прошла необходимое лечение и строго соблюдала все предписанные ей рекомендации врача. Однако результатом операции Тимофеева осталась недовольна. Изъяны, которые она хотела исправить, устранены не были и, более того, стало только хуже. В результате женщине пришлось повторно проводить операцию по замене имплантов. А после обращаться с иском в суд. В своем заявлении истец требовала от клиники возместить стоимость оказанных услуг и убытки на общую сумму 592 222 рубля, а также моральный вред в размере 400 000 рублей.
Суд исковые требования удовлетворил частично. Взыскал с ООО «Центр Пластической Хирургии» в пользу Тимофеевой стоимость услуг и убытков по процентам в размере 2518 408 рублей, компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей и штраф в пользу потребителя в размере 359 204,27 рублей.
«Также взыскал с ООО «Центр Пластической Хирургии» в доход государства госпошлину в размере 8 684,09 рублей», — рассказали в суде.
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Комментарии 1
Происшествия , Людмила Тимофеева , Санкт-Петербург
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