Белоруса задержали за угрозы милиционерам в Telegram 

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Жителя Белоруссии задержали за рассылку милиционерам сообщений с угрозами через Telegram. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД

21-летний житель Минска отправил угрозы не менее чем семи сотрудникам органов внутренних дел. Никого из них он лично не знал.

Задержанный нигде не работает, прежде был судим за хулиганство и кражу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насилие либо применение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел».

На допросе задержанный раскаялся в содеянном и заявил, что им двигал стадный инстинкт.

Ранее участник акции протеста в Бресте покаялся на камеру в бросании камней в силовиков.