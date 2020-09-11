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Белоруса задержали за угрозы милиционерам в Telegram 

Lenta.ru 41 минуту назад
Белоруса задержали за угрозы милиционерам в Telegram
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»
Жителя Белоруссии задержали за рассылку милиционерам сообщений с угрозами через Telegram. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.
21-летний житель Минска отправил угрозы не менее чем семи сотрудникам органов внутренних дел. Никого из них он лично не знал.
Задержанный нигде не работает, прежде был судим за хулиганство и кражу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насилие либо применение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел».
На допросе задержанный раскаялся в содеянном и заявил, что им двигал стадный инстинкт.
Ранее участник акции протеста в Бресте покаялся на камеру в бросании камней в силовиков.
В Белоруссии пятую неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись.
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Происшествия , В мире , Александр Лукашенко , МВД , Минск
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