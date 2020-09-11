В Москве задержан чиновник Минпромторга

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Минпромторг России подтверждает задержание заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Антона Исаева», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в настоящее время для чиновника избирается мера пресечения.
Как отмечается, в ходе доследственной проверки министерство сообщило о нанесённом действиями ООО «Аквасервис» ущербе государству и продолжает оказывать содействие следствию.