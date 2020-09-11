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Задержан замглавы департамента Минпромторга 

RT на русском и ещё 18 56 минут назад
В Москве задержан чиновник Минпромторга
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минпромторг России подтверждает задержание заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Антона Исаева», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время для чиновника избирается мера пресечения.
Как отмечается, в ходе доследственной проверки министерство сообщило о нанесённом действиями ООО «Аквасервис» ущербе государству и продолжает оказывать содействие следствию.
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Происшествия , Антон Исаев , Минпромторг , МВД , ИТАР-ТАСС
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