В Москве задержан чиновник Минпромторга

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«Минпромторг России подтверждает задержание заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Антона Исаева», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время для чиновника избирается мера пресечения.

Как отмечается, в ходе доследственной проверки министерство сообщило о нанесённом действиями ООО «Аквасервис» ущербе государству и продолжает оказывать содействие следствию.