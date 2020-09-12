Стало известно состояние избитого 1,5-годовалого ребенка

Вопросом жизнеустройства несовершеннолетнего будут заниматься органы опеки и попечительства.

Сотрудники Генеральной прокуратуры РФ совместно с органами опеки навестили в столичной больнице полуторагодовалого ребенка из Омской области , доставленного ранее в медучреждение с различными травмами, полученными в результате систематических истязаний.

Как рассказали медики правоохранителям, сейчас жизни малыша ничего не угрожает. Также известно, что мать ребенка находится на допросе.

Поскольку несовершеннолетний в настоящий момент остался без попечения родителей, вопрос его жизнеустройства был возложен на органы опеки и попечительства.

Расследование уголовного дела и проведение проверочных мероприятий в связи со случившимся контролируются Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Третьего сентября в управление образования Омской области обратилась жительница села Коянбай Таврического района с заявлением о жестоком обращении с ребенком, который вместе с матерью проживал в семье ее знакомых с весны текущего года. Прибывшие по факту заявления медики диагностировали у несовершеннолетнего множественные телесные повреждения. Он был доставлен в столицу.