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Врачи рассказали о состоянии избитого в Омской области полуторагодовалого ребенка

ТК «Звезда»иещё 19
1 час назад
Вопросом жизнеустройства несовершеннолетнего будут заниматься органы опеки и попечительства.
Стало известно состояние избитого 1,5-годовалого ребенка
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»
Сотрудники Генеральной прокуратуры РФ совместно с органами опеки навестили в столичной больнице полуторагодовалого ребенка из Омской области, доставленного ранее в медучреждение с различными травмами, полученными в результате систематических истязаний.
Как рассказали медики правоохранителям, сейчас жизни малыша ничего не угрожает. Также известно, что мать ребенка находится на допросе.
Поскольку несовершеннолетний в настоящий момент остался без попечения родителей, вопрос его жизнеустройства был возложен на органы опеки и попечительства.
Расследование уголовного дела и проведение проверочных мероприятий в связи со случившимся контролируются Генеральной прокуратурой Российской Федерации.
Третьего сентября в управление образования Омской области обратилась жительница села Коянбай Таврического района с заявлением о жестоком обращении с ребенком, который вместе с матерью проживал в семье ее знакомых с весны текущего года. Прибывшие по факту заявления медики диагностировали у несовершеннолетнего множественные телесные повреждения. Он был доставлен в столицу.
Власти региона в связи с произошедшим начали внутреннюю проверку действий сотрудников органов опеки Таврического района и всех учреждений системы профилактики Омской области.
Следственное управление СК РФ по Омской области возбудило уголовное дело об истязании малолетнего.
Происшествия,Генпрокуратура РФ,СКР,Омская Область,
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