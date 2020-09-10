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В столице Сомали прогремели семь взрывов 

Парламентская газета 1 час назад
В столице Сомали прогремели семь взрывов
Фото: Reuters
В сомалийской столице Могадишо прогремели до семи взрывов. Об этом в четверг сообщает местная радиостанция Shabelle со ссылкой на очевидцев.
Несколько взрывов прогремели около резиденции президента, в которой проходят встречи главы республики Мохамеда Абдуллахи Мохамеда с лидерами ряда регионов страны в связи с предстоящими всеобщими выборами.
В результате происшествия погибли по меньшей мере три человека еще семеро получили ранения.
Предполагается, что центр города был обстрелян из минометов неустановленными террористами. До настоящего времени ни одна из действующих в стране радикальных исламистских группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.
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Происшествия , Могадишо , Сомали
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