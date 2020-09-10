В столице Сомали прогремели семь взрывов 

В сомалийской столице Могадишо прогремели до семи взрывов. Об этом в четверг сообщает местная радиостанция Shabelle со ссылкой на очевидцев.

Несколько взрывов прогремели около резиденции президента, в которой проходят встречи главы республики Мохамеда Абдуллахи Мохамеда с лидерами ряда регионов страны в связи с предстоящими всеобщими выборами.

В результате происшествия погибли по меньшей мере три человека еще семеро получили ранения.

Предполагается, что центр города был обстрелян из минометов неустановленными террористами. До настоящего времени ни одна из действующих в стране радикальных исламистских группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.