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Пашаев объяснил нарушение Кодекса этики адвоката 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 26 1 час назад
Пашаев объяснил нарушение Кодекса этики адвоката
Фото: РИА Новости
Адвокат Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова, рассказал почему в его деятельности нашли нарушения, назвав Кодекс этики адвоката «очень жестким».

«У нас же Кодекс профессиональной этики адвоката очень жесткий. Регламентирует общение адвоката и со СМИ, и с гражданами, с кем угодно. Что-то нелестное сказал, не то сказал: будь любезен — неси ответственность», — сказал Пашаев телеканалу «Звезда».

По его словам, более подробно на эту тему можно будет говорить после решения комиссии в конце сентября.
Напомним, Минюст России намерен внести представление о прекращении статуса адвоката Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского.
Перед этим квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии — Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.
В июле сообщалось, что адвокаты Пашаев и Добровинский привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.
Добровинский отмечал, что не в курсе дисциплинарного наказания, а Пашаев говорил, что его деятельность может регулировать только Адвокатская палата Республики Северная Осетия — Алания.
Пашаев в четверг сообщил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым закончилась после приговора. Продолжится ли она дальше, решать самому актеру.
Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Осужденный помещен в камеру карантинного отделения в СИЗО-5 «Водник» Москвы.
Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Пашаева. Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев его «подставил» и теперь он доверяет только жене.
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