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Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката 

РИА Новости 1 час назад
Дело Ефремова выходит боком для Пашаева
Фото: РИА Новости
Минюст планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, сообщается на сайте ведомства.
Также в министерстве рекомендовали возбудить дисциплинарное производство в отношении Александра Добровинского.
Пашаев защищал актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в Москве. По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд российской столицы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Добровинский является адвокатом потерпевших.
Ранее вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров сообщил РИА Новости, что квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла дисциплинарный проступок в действиях Пашаева. Он отметил, что эксперты оценивали не правовую позицию адвоката, а именно этичность его поведения и соблюдение правил профессии.
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Происшествия , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Геннадий Шаров , Минюст РФ , ФСИН , РИА Новости , Москва
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