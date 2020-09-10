Пашаев защищал Ефремова бесплатно

Он также заявил, что закончил работу с Ефремовым, выполнив все обязательства перед ним.

«Моя работа закончена. Я исполнил свои обязательства перед Ефремовым», — сказал адвокат.

Ранее «Рамблер» писал, что Михаил Ефремов остался недоволен работой своего адвоката Эльмана Пашаева и заявил, что тот «подставил» его на 8 лет. Ефремов сообщил, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции.

31 августа адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина, ранее работавшая с Пашаевым, заявила, что услуги Эльмана Пашаева для Михаила Ефремова будут стоить 10 млн рублей. Эта сумма, по ее словам, должна была увеличиться в случае позитивного исхода дела.