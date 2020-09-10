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Пашаев признался, что защищал Ефремова бесплатно 

Вероника Полынина 43 минуты назад
Пашаев защищал Ефремова бесплатно
Фото: РИА Новости
Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что защищал Михаила Ефремова бесплатно, передает телеграм-канал «Подъем».
Он также заявил, что закончил работу с Ефремовым, выполнив все обязательства перед ним.

«Моя работа закончена. Я исполнил свои обязательства перед Ефремовым», — сказал адвокат.

Ранее «Рамблер» писал, что Михаил Ефремов остался недоволен работой своего адвоката Эльмана Пашаева и заявил, что тот «подставил» его на 8 лет. Ефремов сообщил, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции.
31 августа адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина, ранее работавшая с Пашаевым, заявила, что услуги Эльмана Пашаева для Михаила Ефремова будут стоить 10 млн рублей. Эта сумма, по ее словам, должна была увеличиться в случае позитивного исхода дела.
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Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов
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