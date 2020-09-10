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В России появился «Робин Гуд» 

Мария Иванова 1 час назад
В России появился «Робин Гуд»
Фото: ТАСС
Житель поселка Приаргунск похитил из местного бутика сейф с деньгами и раздал их нуждающимся. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Забайкальскому краю.
Владелец бутика, расположенного в одном из торговых центров, сообщил полицейским, что из его магазина похитили три ноутбука и сейф с 800 тысячами рублей. Преступник проник в магазин, разбив оконное стекло.
Полицейским удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель. Он признался в краже и рассказал, что часть украденных денег раздал просившим милостыню людям, а оставшееся бросил в ящики для пожертвований.
У молодого человека изъяли 57 тысяч рублей. Он стал фигурантом дела о краже в крупном размере.
Как сообщал «Рамблер», в конце прошлого года грабитель банков из американского штата Колорадо решил поделиться с людьми рождественской радостью и раздал украденные деньги.
65-летний Дэвид Оливер напал на один из банков города Колорадо-Спрингс 23 декабря. По словам очевидцев, когда он вышел из банка, то начал разбрасывать деньги из сумки, крича «счастливого Рождества». Позже его арестовали, а разбросанные им деньги прохожие вернули банку.
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Происшествия , Дэвид Оливер , Приаргунск
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