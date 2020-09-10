В России появился «Робин Гуд» 

Житель поселка Приаргунск похитил из местного бутика сейф с деньгами и раздал их нуждающимся. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Забайкальскому краю.

Владелец бутика, расположенного в одном из торговых центров, сообщил полицейским, что из его магазина похитили три ноутбука и сейф с 800 тысячами рублей. Преступник проник в магазин, разбив оконное стекло.

Полицейским удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель. Он признался в краже и рассказал, что часть украденных денег раздал просившим милостыню людям, а оставшееся бросил в ящики для пожертвований.

У молодого человека изъяли 57 тысяч рублей. Он стал фигурантом дела о краже в крупном размере.

Как сообщал «Рамблер», в конце прошлого года грабитель банков из американского штата Колорадо решил поделиться с людьми рождественской радостью и раздал украденные деньги.