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В порту Бейрута произошло новое возгорание 

Москва24 и ещё 89 41 минуту назад
В порту Бейрута произошел новый пожар
Фото: ТАСС/AP/Hassan Ammar
Ливанские спасатели сообщили о новом пожаре в морском порту столицы страны, Бейрута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал "Лебанон дибейт".
К тушению пожара привлечены вертолеты военно-воздушных сил Ливана.
Огонь начал распространяться на территории порта Бейрута накануне, 10 сентября. Возгорание охватило склад автомобильных шин и горюче-смазочных материалов.
Как утверждает глава портовой администрации Басем аль-Кейси, причина нового пожара до сих пор не установлена. При этом как одна из версий рассматривается намеренный поджог.

"Пока мы не можем сказать, что стало причиной воспламенения: необычно жаркая погода или какая-то техническая ошибка", — отметил специалист.

4 августа в порту Ливана произошел взрыв. По официальным данным, причиной ЧП стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры — конфискованный в 2014 году материал хранился на одном из судов. В результате взрыва погибли более 170 человек.
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Комментарии
Происшествия , Пожары , Дым от пожаров , Взрывы и катастрофы , Бейрут
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