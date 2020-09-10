Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту 

В порту города Бейрута снова пожар. По предварительным данным, ЧП произошло в районе одного из складов, расположенных недалеко от места взрыва, случившегося в начале августа.

Как сообщает информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на телеканал OTV, возгорание могло возникнуть в результате поджога мусора в порту. По другим сведениям, там горят склады с нефтью и покрышками.

Сейчас сильный столб черного дыма можно наблюдать в трех километрах от порта ливанской столицы. О пострадавших информации пока нет. Все обстоятельства уточняются.