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Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту 

Алевтина Жаркова 12 минут назад
В порту города Бейрута снова пожар. По предварительным данным, ЧП произошло в районе одного из складов, расположенных недалеко от места взрыва, случившегося в начале августа.
Как сообщает информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на телеканал OTV, возгорание могло возникнуть в результате поджога мусора в порту. По другим сведениям, там горят склады с нефтью и покрышками.
Сейчас сильный столб черного дыма можно наблюдать в трех километрах от порта ливанской столицы. О пострадавших информации пока нет. Все обстоятельства уточняются.
Происшествия , Видео , В мире , Пожары , РИА Новости , Бейрут
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