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Суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест экс-партнера Фургала Мистрюкова 

ТАСС и ещё 19 1 час назад
Экс-партнёру Фургала смягчили меру пресечения
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы смягчил меру пресечения бывшему деловому партнеру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову, который признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, срок домашнего ареста установлен обвиняемому до 18 октября.

"Постановлением Басманного районного суда мера пресечения в отношении Мистрюкова изменена с заключения под стражу на домашний арест, срок которого установлен до 18 октября", — сказала собеседница агентства.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ. Заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме.
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Происшествия , Сергей Фургал , Ирина Морозова , СКР , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва , Хабаровский Край
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