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Пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за датчика неисправности 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Пассажирский самолет Boeing 737, следовавший из Москвы в Красноярск, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Он вылетел в 07:58 мск из Шереметьево, через 40 минут у самолета сработал датчик неисправности левого высотомера, и экипаж принял решение вернуться. Посадка прошла в штатном режиме", — сказал источник. Пострадавших нет.

Перед посадкой борт сделал четыре круга над Ярославской областью, после этого он развернулся в сторону Москвы.
Сейчас самолет осматривают техники.
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Происшествия , Видео , Boeing , Аэропорт Шереметьево , Красноярск , Москва
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