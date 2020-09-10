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Гидросамолет упал в озеро на окраине Петропавловска-Камчатского 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
Гидросамолет упал в озеро на Камчатке
Фото: РИА Новости
Гидросамолет с одним человеком на борту упал в Халактырское озеро на восточной окраине Петропавловск-Камчатского. Пилот не пострадал, его эвакуировали спасатели, сообщает в четверг пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Гидросамолет упал в Халактырское озеро на Камчатке. Прибыв на место, спасатели обнаружили перевернутый летательный аппарат, похожий на гидросамолет, и на нем — мужчину. С помощью веревки и лодки спасатели эвакуировали пострадавшего на берег", — говорится в сообщении.

Спасенный отказался от медицинской помощи и, по данным МЧС, быстро покинул место происшествия, также отказался назвать свое имя. По предварительной информации, летательный аппарат не имеет регистрации. Первым о происшествии в оперативные службы сообщил очевидец.
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Происшествия , Катастрофы , МЧС , Петропавловск-Камчатский
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