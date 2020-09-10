Гидросамолет упал в озеро на Камчатке

"Гидросамолет упал в Халактырское озеро на Камчатке. Прибыв на место, спасатели обнаружили перевернутый летательный аппарат, похожий на гидросамолет, и на нем — мужчину. С помощью веревки и лодки спасатели эвакуировали пострадавшего на берег", — говорится в сообщении.