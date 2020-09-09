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Российская модель трагически погибла в Италии 

Вероника Полынина 13 минут назад
Российская модель трагически погибла в Италии
Фото: Instagram
На итальянском острове Сардиния погибла 33-летняя модель из Уфы Галина Федорова. Об этом рассказала ее мать Татьяна в Instagram.
Лодку, в которой находилась Галина и ее друг, накрыло волной. Мужчине удалось спастись. Тело модели обнаружили лишь спустя час — к этому времени она уже была мертва.
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Мать Галины рассказала, что дочь окончила модельные курсы в Уфе, получила диплом журналиста. Затем она перебралась из Уфы в Москву, снимала квартиру и мечтала выбраться из нищеты.
Галина подрабатывала в автосалоне и мечтала работать по профессии. Ездила на Байкал в качестве волонтера для раздельного сбора мусора, была вегетарианкой.
Последние несколько лет Федорова жила и работала в Париже. Оттуда она поехала на Сардинию, чтобы отметить день рождения друга.
Как сообщал «Рамблер», в июне популярная блогер Анастасия Тропицель погибла на Бали во время поездки по шоссе на мотоцикле. Девушка не справилась с управлением, упала и получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте. Тропицель вела блог в Instagram о заработке в интернете и работе над собой. На момент гибели на ее страницу были подписано 1,1 миллиона пользователей.
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Происшествия , Галина Федорова , Италия , Сардиния , Уфа
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