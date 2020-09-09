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Трагедия в Сургуте: опубликован список погибших 

Вероника Полынина 29 минут назад
Трагедия в Сургуте: опубликован список погибших
Фото: РИА Новости
На реке Черная недалеко от Сургута столкнулись катер и баржа, погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости».
Еще четыре человека пострадали, среди них — ребенок. Все погибшие и пострадавшие — пассажиры катера. На барже никто не пострадал.

«На реке Черная возле города Сургут — столкновение прогулочного частного катера и большой баржи, которая перевозит автомобили», — рассказал представитель экстренных служб Ханты-Мансийского автономного округа.

По данным ТАСС, катер на полном ходу врезался в стоящую баржу.
Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, ребенок госпитализирован в травмцентр в Сургуте.
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Телеграм-канал 112 опубликовал список погибших и пострадавших при столкновении катера и баржи в ХМАО.
Погибшие:
1. Зятьков В. И., 1954
2. Сулимова В. В., 1986
3. Максимцев Т. Я., 1970
4. Братына Н. В., 1981
Пострадавшие:
1. Козар А. Б., 1978
2. Андриенко К. Г., 1978
3. Зятькова Т. Г., 1973
4. ребёнок, 2017 (по информации ТАСС, ребенку 16 лет).
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Сургут
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