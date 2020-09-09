Наказание учителя убило школьника

Ученик тайской школы умер после того, как учитель наказал его физическими упражнениями. Об этом сообщает издание Asia One.

Уточняется, что учитель заставил 13-летнего мальчика сделать 100 приседаний с выпрыгиваниями в наказание за несданную домашнюю работу. Вечером того же дня ученик почувствовал себя плохо, а наутро его нашли мертвым. Причиной смерти врачи назвали отказ сердца, до этого исхода наверняка довела излишняя физическая нагрузка.

Дядя ребенка рассказал, что за день до этого школьника выписали из больницы, и он был не готов к такой серьезной нагрузке. Хотя преподаватель об этом знал, это не остановило его от наказания.

Школа связалась с родственниками умершего и принесла извинения. Как сообщает издание, родные мальчика хотят, чтобы его случай стал примером для учителей, которые слишком жестоко наказывают учеников.

В сентябре 2019 года в российской Республике Алтай умер десятиклассник. Ему стало плохо во время упражнения на перекладине.