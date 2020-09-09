Соратника Навального обвинили в изнасиловании 

Гладких сообщила, что вышла замуж за Лоскутова в 2015 году, а уже через год они приняли решение о разводе.

«В какой-то момент, уже после расставания, мы вместе ночевали в квартире. Если стараться не вдаваться в подробности — в ту ночь случился сексуальный контакт, которого я не хотела и на который я не давала согласия», — рассказала она.

По ее словам, она проснулась, «когда все уже происходило». Утром Анна спросила у мужа, предохранялся ли он, на что он ответил, что нет, поскольку хочет привязать ее к себе посредством беременности.

Через несколько дней Лоскутов уехал в небольшую поездку и дал жене два дня, чтобы собрать все вещи и окончательно освободить квартиру. Когда он вернулся, между супругами произошла ссора из-за того, что Анна все еще была в квартире.

«В процессе ссоры он дважды толкнул меня в сторону окна, так, чтобы я точно упала, а потом схватил и потащил к входной двери. Я билась ногами и головой о все предметы, попадающиеся на пути, просила остановиться. Он вытащил меня на лестничную клетку, оттолкнул о двери и закрыл ее», — написала Гладких.

Она стала звонить в звонок, чтобы забрать свои вещи, и в какой-то момент Лоскутов открыл дверь, и Анна смогла вбежать в квартиру. В этот момент ей позвонил отец, она схватила трубку и рассказала ему о произошедшем.

Через несколько месяцев Анна и Артем снова встретились, чтобы обсудить передачу котов. Лоскутов приехал к ней на новую съемную квартиру и стал принуждать к сексу.

«Этот вечер я помню вспышками. Последнее, что помню хорошо — он отказался уходить, отнял у меня телефон, прижал к стене и пытался раздеть. Я плакала и просила остановиться», — рассказала Анна Гладких.

Как сообщал «Рамблер», ранее о насилии в семье рассказала бывшая супруга певца Ромы Жукова и мать его шестерых детей. После развода она приняла участие в нескольких телевизионных шоу, где рассказала, что Жуков изнасиловал ее, когда она находилась на 10-й неделе беременности, из-за чего у нее случился выкидыш.