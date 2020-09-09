Бывший замглавы МВД СССР найден мертвым

По данным газеты, смерть экс-замминистра наступила по естественным причинам. Судебно-медицинская экспертиза после исследования сможет дать более точное заключение. Его тело обнаружила внучка, приехавшая навестить деда в квартиру на улице 1812 года в Западном административном округе столицы.

Игорь Осипов долгое время помощником министра внутренних дел СССР Николая Щелокова (с сентября 1966 по декабрь 1982 года). В годы Великой Отечественной войны служил в пешей разведке. Кавалер двух орденов Красной Звезды, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.