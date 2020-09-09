Замглавы ФССП Москвы найден мертвым 

Заместитель главы управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве Владимир Савостов был найден мертвым. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, на протяжении нескольких последних недель 48-летний Савостов злоупотреблял алкогольными напитками, а на днях жена обнаружила его мертвым. Полиция инициировала проведение доследственной проверки по данному факту.
«Савостов был коллекционером оружия. На его фамилию зарегистрирован карабин "Сайга", карабин Hecklep, пистолет МР-80, ружье Merkel, ружье Beretta, а также именной пистолет Ярыгина, который он получил в подарок от мэра столицы», — отмечает РЕН ТВ.
На сайте столичного управления ФССП сказано, что Савостов был уроженцем города Ишимбая, выпускником Тюменского государственного университета (ТюмГУ), подполковником внутренней службы.
В марте, как сообщал «Рамблер», 47-летний заместитель начальника Департамента культуры Москвы Леонид Ошарин пропал без вести, а в апреле был найден мертвым в Крыму без следов насильственной смерти на теле.