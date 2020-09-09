Замглавы ФССП Москвы найден мертвым 

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Заместитель главы управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве Владимир Савостов был найден мертвым. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, на протяжении нескольких последних недель 48-летний Савостов злоупотреблял алкогольными напитками, а на днях жена обнаружила его мертвым. Полиция инициировала проведение доследственной проверки по данному факту.

«Савостов был коллекционером оружия. На его фамилию зарегистрирован карабин "Сайга", карабин Hecklep, пистолет МР-80, ружье Merkel, ружье Beretta, а также именной пистолет Ярыгина, который он получил в подарок от мэра столицы», — отмечает РЕН ТВ.

На сайте столичного управления ФССП сказано, что Савостов был уроженцем города Ишимбая, выпускником Тюменского государственного университета (ТюмГУ), подполковником внутренней службы.