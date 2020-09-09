Немецкая еженедельная газета Die Zeit опубликовала новые данные по делу политика Алексея Навального . Со ссылкой на неназванные источники СМИ утверждает: оппозиционера отравили усовершенствованным типом «Новичка». По версии немецких журналистов он более опасен, чем предыдущие версии.

Die Zeit утверждает, что «Навальный должен был умереть в самолете». Немецкое издание считает, что политик остался жив благодаря пилоту, принявшему решение об экстренной посадке самолета, и врачам, оперативно вколовших ему атропин.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что посол Германии озвучил «однозначную» позицию правительства ФРГ по Навальному. Она заключается в том, что «господин Навальный стал жертвой преступления на территории России и был отравлен веществом группы „Новичок“.