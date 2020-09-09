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Власти Украины наложили арест на 65 самолетов российских авиакомпаний, летающих в Крым . Об этом сообщается на странице украинской прокуратуры в Facebook.

Прокуроры вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) обратилась в суд с ходатайствами об аресте самолетов, «нарушивших порядок въезда/выезда» из Крыма.

«Пока арестованы 65 воздушных судов-нарушителей», — заявили прокуроры.

На Украине отметили, что около 40 российских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым.

Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В России заявляют, что референдум соответствовал нормам международного права.

Сейчас власти Украины считают законным только один способ въезда в Крым — через Херсонскую область.