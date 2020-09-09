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Россиянка умерла от волнения в день свадьбы 

Артём Кульша 1 час назад
Россиянка умерла от волнения в день свадьбы
Фото: РИА Новости
Жительница Дагестана скончалась в день свадьбы от волнения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
23-летняя Зарема из села Мургук с детства испытывала проблемы с сердцем и часто жаловалась на боли в области груди. Недавно, в день своей свадьбы, она вновь почувствовала недомогание.
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Девушка потеряла сознание. Члены семьи дали ей лекарство, но Зареме не стало лучше. Тогда родные вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Ее сотрудники госпитализировали невесту. В больнице у нее диагностировали инсульт.

«Зарема скончалась прямо перед приездом (жениха. — Прим. ред.)», — сообщает Mash.

В июле, как сообщал «Рамблер», 27-летняя сотрудница компании «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) Марина Панкратова была найдена мертвой со множественными телесными повреждениями в области головы, туловища и конечностей. В августе по подозрению в убийстве девушки был задержан ее 26-летний жених Александр Воронин — они должны были пожениться 8 августа.
Комментарии
Происшествия , Александр Воронин , Республика Дагестан
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