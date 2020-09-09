Россиянка умерла от волнения в день свадьбы 

Жительница Дагестана скончалась в день свадьбы от волнения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

23-летняя Зарема из села Мургук с детства испытывала проблемы с сердцем и часто жаловалась на боли в области груди. Недавно, в день своей свадьбы, она вновь почувствовала недомогание.

Девушка потеряла сознание. Члены семьи дали ей лекарство, но Зареме не стало лучше. Тогда родные вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Ее сотрудники госпитализировали невесту. В больнице у нее диагностировали инсульт.

«Зарема скончалась прямо перед приездом (жениха. — Прим. ред.)», — сообщает Mash.