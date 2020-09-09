Россиянка умерла от волнения в день свадьбы 

23-летняя Зарема из села Мургук с детства испытывала проблемы с сердцем и часто жаловалась на боли в области груди. Недавно, в день своей свадьбы, она вновь почувствовала недомогание.
Девушка потеряла сознание. Члены семьи дали ей лекарство, но Зареме не стало лучше. Тогда родные вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Ее сотрудники госпитализировали невесту. В больнице у нее диагностировали инсульт.
«Зарема скончалась прямо перед приездом (жениха. — Прим. ред.)», — сообщает Mash.
В июле, как сообщал «Рамблер», 27-летняя сотрудница компании «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) Марина Панкратова была найдена мертвой со множественными телесными повреждениями в области головы, туловища и конечностей. В августе по подозрению в убийстве девушки был задержан ее 26-летний жених Александр Воронин — они должны были пожениться 8 августа.