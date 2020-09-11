Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу готовит дополнительный запрос Германии с просьбой разрешить участие российских следователей в следственных действиях на территории Германии по ситуации с Алексеем Навальным

Об этом заявили в пресс-службе управления.

«В связи с публикацией в СМИ сообщений о выходе А. А. Навального из комы следственное подразделение в соответствии с действующей Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также в соответствии со ст. 453 и 454 УПК России готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ», — заявили в управлении.

В том числе Германии будет направлено ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел России и российского эксперта во время проведения немецкой стороной следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, что позволит задавать уточняющие и дополнительные вопросы.

Также в МВД сообщили, что одна из шести человек, сопровождавших Навального в поездке по Сибири, уклонилась от общения с полицией.

«В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, 22 августа она вылетела в Германию. Её местонахождение устанавливается.