Украинский суд наложил арест на 65 российских самолетов, которые осуществляли авиаперевозки в Крым , сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру генпрокуратуры Украины

«По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 65 самолетов — нарушителей порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова», — сообщила прокуратура в Telegram.

В ведомстве отметили, что расследованием дела занимается главное управление СБУ в Крыму (с дислокацией в Херсоне ).

Правоохранители расследуют уголовное производство по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Прокуратура напомнила, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов и обеспечить гарантирование безопасности полетов. Киев официально прекратил функционирование всех аэропортов на территории полуострова.

«Несмотря на это, установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины. В связи с этим, прокуратура Автономной Республики Крым совместно с ГУ СБ в АР Крым обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в данный момент арестованы 65 воздушных судов.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.