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Россиянин напал на покупателей супермаркета с топором и попал на видео 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
В Санкт-Петербурге местный житель напал на покупателей супермаркета с топором, но его остановили охранники магазина. Поведение мужчины попало на видео, его опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».
Действие происходило в супермаркете на проспекте Науки. Россиянин, размахивая топором, начал бросаться товарами и кричать, что все бесплатно и «стоит ценить этот аттракцион неслыханной щедрости». На кадрах видно, что охранники смогли повалить мужчину на пол и забрать топор. Его передали полиции, после чего направили в психиатрическую клинику, где он уже лежал ранее, но не вставал на учет.
«Mash на Мойке» отмечает, что охранников хотят наградить. Известно, что они работают в магазине год.
В сентябре 2019 года толпа из 10 мужчин избила администратора супермаркета на юго-востоке Москвы. Трое его коллег пострадали, пытаясь остановить избиение. Конфликту могла предшествовать ситуация, случившаяся за три часа до нападения — один из нападавших пытался украсть товар, но администратор остановил его.
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