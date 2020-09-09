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Житель Сочи получил девять лет за убийство пропавшей жены 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
«Уложил тело супруги на заднее сиденье автомобиля»
Фото: ТАСС
Суд приговорил жителя Сочи к 9 годам и 9 месяцам колонии за убийство супруги, которую он объявил пропавшей без вести, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
В августе 2019 года житель Сочи обратился в полицию, заявив, что пропала его жена. Однако следователи установили, что перед этим супруги находились на пляже в Хостинском районе, где между ними произошел конфликт, и мужчина задушил женщину.

"Мужчина с целью сокрытия следов совершенного преступления уложил тело супруги на заднее сиденье своего автомобиля и перевез в лесистую местность, где оставил на склоне горы. Тело погибшей женщины было обнаружено следователями", — говорится в сообщении.

Дело расследовалось по статье "Убийство".

"Он признан виновным в убийстве 46-летней супруги… Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет и 9 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание ему надлежит в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", — говорится в сообщении.

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Происшествия , Криминал , СКР , ФСИН , Краснодарский Край , Сочи
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