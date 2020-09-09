«Уложил тело супруги на заднее сиденье автомобиля»

В августе 2019 года житель Сочи обратился в полицию, заявив, что пропала его жена. Однако следователи установили, что перед этим супруги находились на пляже в Хостинском районе, где между ними произошел конфликт, и мужчина задушил женщину.

"Мужчина с целью сокрытия следов совершенного преступления уложил тело супруги на заднее сиденье своего автомобиля и перевез в лесистую местность, где оставил на склоне горы. Тело погибшей женщины было обнаружено следователями", — говорится в сообщении.

Дело расследовалось по статье "Убийство".